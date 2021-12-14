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مصر تستضيف اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد

03:13 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب - علاء حجاج:

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة، هذا العام تحمل أهمية خاصة حيث إنها تتمتع بمشاركة رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية من 15 دولة، وتهدف إلى تنسيق كافة المواقف العربية تجاه جميع القضايا والقرارات والتوصيات التي اتخذها المؤتمر السابع والعشرين لاتحاد البريدي العالمي شهر أغسطس الماضي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وأضاف أنه تم مناقشة نتائج اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار التي عقدت في العاصمة السويسرية برن شهر نوفمبر الماضي وعلى رأسها إصلاح الاتحاد والحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن الأنشطة التشغيلية في القطاع البريدي، كما ستشمل الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الإدارات البريدية العربية المشاركة لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن استضافة البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات.

جدير بالذكر أن مصر ممثلة في البريد المصري تترأس الدورة الحالية لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد.

اللجنة العربية الدائمة للبريد شريف فاروق الاستثمار

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