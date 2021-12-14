رئيس غرفة الصناعات الغذائية يشيد بشروط الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر

كتبت- شيرين صلاح:

أشاد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في بيان اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة بإعادة النظر في شروط طرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر استجابة لرغبة بعض الشركات العاملة في هذا المجال.

وأعادت الحكومة طرح مزايدة للحصول على رخصة جديدة لإنتاج السجائر في مصر، الأسبوع الماضي، وذلك بعدما ألغت الطرح الأول الذي أعلنته مطلع العام الجاري.

وأبقت الحكومة على على عدد من بنود كراسة الشروط القديمة كما هي دون تغيير.

وأضاف الجزايرلي في البيان، أن هذا الأمر يتماشى مع سياسة وزارة التجارة والصناعة في الاستماع الدائم لأي اقتراحات تصب في الصالح العام.

وذكر أن الغرفة تضم شعبة لجميع الشركات المرخص لها بإنتاج السجائر الشعبية والمعسل والتوسكاني ودخان الغليون بما فيها الشركة الشرقية للدخان، وهي المنتِج الوحيد في السوق المصري الذي يقوم بتصنيع السجائر في السوق المحلي.

وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن التوجه لطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر جاء في الوقت المناسب، وذلك في ضوء تنامي حجم الاستهلاك للسجائر التقليدية خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى ما هو متوقع من استمرار تنامي السوق خلال المرحلة القادمة.

وأشار الجزريلي إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز المنافسة بسوق السجائر في جمهورية مصر العربية، وتحفيز الشركات العاملة بالسوق على رفع كفاءة الإنتاج وعمليات التشغيل ورفع جودة المنتجات المعروضة، وذلك بما يخدم المستهلك النهائي نتيجةً للتنافس المتوقع بين الشركات للإنتاج بمعايير جودة عالمية.

وصرح الجزايرلي بأن شروط طرح الرخصة الجديدة أخذت بعين الاعتبار المصالح المشروعة للشركة الشرقية للدخان، حيث تلتزم الشركة التي ستحصل على الرخصة الجديدة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة السجائر الفاخرة التي تنتجها في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل الشريحة الضريبية الأدنى والتي تنتجها الشركة الشرقية للدخان.

كما تضمنت إتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع (24%) من رأسمال الشركة التي ستحصل على الرخصة، ومراعاة عدم حساب المقابل الذي سيتم دفعه للحصول على هذه الرخصة ضمن أصول الشركة الجديدة عند حساب نسبة مساهمة الشركة الشرقية، موضحاً سيادته أن هذه المساهمة هي ميزة اختيارية للشركة الشرقية للدخان، وأن قرار الاستفادة من هذه الميزة من عدمه يخضع بالكامل لسلطة الجمعية العمومية للشركة الشرقية ومجلس إدارتها، بحسب الجزايرلي.

اقرأ أيضا

مصراوي ينشر كراسة شروط رخصة إنتاج السجائر الجديدة

الحكومة تعيد طرح مزايدة رخصة إنتاج السجائر مرة أخرى.. ما الجديد؟