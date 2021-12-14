شعبة العطارة: أسعار المشروبات الشتوية ترتفع 20% نتيجة زيادتها عالميا

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المشروبات الشتوية كالسحلب والكاكاو شهدت ارتفاعا بنحو 20% في المتوسط، مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف توفيق أن أسعار الكاكاو ارتفعت ليتراوح سعر الكيلو بين 80 جنيها و100 جنيه مقابل 70 و80 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السحلب إلى 40 جنيها مقابل 30 جنيها العام الماضي.

وأشار توفيق إلى أن أسعار كيلو القرفة ارتفعت إلى 80 جنيها مقابل 60 جنيها العام الماضي، وكيلو الزنجبيل إلى 70 جنيها مقابل 50 جنيها.

بينما استقرت أسعار للكركديه عند 60 جنيها للكيلو، والحلبة عن 20 جنيها للكيلو، بحسب توفيق.

وأرجع توفيق ارتفاع الأسعار إلى زيادة الأسعار عالميا، حيث أغلب هذة المشروبات لا يتم زراعتها محليا لعدم تلائم المناخ.

ويرى توفيق أن الإقبال مازال ضعيفا على الرغم من بداية موسم الشتاء، ويفسر ذلك بضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع.