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كجوك: المالية تدرس إطلاق حزمة حوافز لا تركز على الضرائب لتنمية الاقتصاد

01:46 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
كجوك: المالية تدرس إطلاق حزمة حوافز لا تركز على الضرائب لتنمية الاقتصاد

مؤتمر قمة مصر الاقتصادية

كتبت- منال المصري:

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تجري مناقشات حاليا لإطلاق حوافز عامة لتنمية الاقتصاد.

وأوضح، خلال كلمته في مؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أن الحوافز المستهدفة لا تركز على الحوافز الضريبية والجمركية فقط، ولكنها تمتد إلى تحفيز قطاع التصدير ومساندة مجهوداته ودعم الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن وزارة المالية لديها رؤية واضحة لزيادة الإيرادات تم اعتمادها لمدة أربعة سنوات قادمة وتمت مراجعتها من مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز الثقة.

وذكر أن الوزارة تخطط لتقليص عجز الموازنة إلى تحت 6% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الشهر المقبل سيشهد إدراج مصر مجددا في مؤشر جي بي مورجان ووضعها على الخريطة العالمية للاستثمارات غير المباشرة.

أحمد كجوك قمة مصر الاقتصادية وزير المالية

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