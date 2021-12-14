القابضة للأدوية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين هندية ومصرية لتصنيع الخامات

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كتبت- شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن، وشركة Syschem الهندية، بشأن مشروع تصنيع المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة المقرر إنشاؤه في مصر.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، يهدف المشروع إلى توطين صناعة المواد الدوائية الفعالة، وتطوير القدرات القومية لإنتاج هذه المواد محليا في مصر من خلال شركة مشتركة بين الأطراف الثلاثة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى المقرر إنجازها خلال شهرين.

ويشمل المشروع إنتاج مجموعة من المواد الفعالة للمضادات الحيوية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتطبيق معايير التصنيع الجيد "GMP"، والتوسع في زيادة إنتاج المواد الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية مثل (ميتفورمين - باراسيتامول - كولشيسين - استيل سالسيليك اسيد)، بحسب البيان.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تقدم الشركة الهندية الخبرة الفنية فيما يتعلق بتصنيع الخامات الدوائية المطلوبة محليًا، بالإضافة إلى خدمات التسويق والبيع، حيث يستهدف المشروع تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

يذكر أن شركة Syschem من الشركات الرائدة في الهند لصناعة المواد الدوائية الفعالة والمنتجات الوسيطة، كما أن فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن شركة رائدة في مجال الأدوية في مصر ولديها القدرة والخبرة في تشغيل وتمويل مثل هذه المشروعات.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتور هاني وليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فارماسيوتيكال إيجيبشيان اسوسيشن، ومن الجانب الهندي (وقع عن بُعد) R K Dhir العضو المنتدب لشركة Syschem الهندية.