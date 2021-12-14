رئيس الصندوق السيادي :افتتاح أول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022

كتب منال المصري:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنه من المستهدف افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر نوفمبر 2022.

وأضاف سليمان، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية 2021، اليوم الثلاثاء، أن لك يأتي تزامنًا مع مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد طبيعية ومقومات واعدة في مختلف القطاعات.

وقال إن الصندوق يحرص على إشراك وإدماج القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التي تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص.

وأشار رئيس الصندوق السيادي، إلى أن مصر لديها مقومات واعدة خاصة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر وهو ما يمثل لنا فرصة استثمار مع توجهات الدولة للاستثمار في البنية الأساسية.

وأضاف :"لدينا استثمارات في مجال الوقود الأخضر، ولدينا توجه دولة بالكامل نحو الموارد الطبيعية واستغلالها نحو الاستثمارات الخضراء من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية في هذا المجال".

وعن استثمارات الصندوق في القطاع اللوجيستي، قال سليمان، إن الصندوق يسهم في المخازن الاستراتيجية التي تطلقها وزارة التموين ولدينا خطة لتكون مصر مركز للخدمات اللوجستية لأفريقيا كلها، وهو ما يمثل قوة اقتصادية ناعمة تربطنا بالمنطقة وتعمل على خلق شراكات مع القطاع الخاص المصري والتوسع في مجالات الربط مع الدول الأفريقية الأخرى، وتحويل مقومات الأصول غير المستغلة للاستثمار واستغلال المقومات التصديرية.