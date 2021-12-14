جامع: نعمل على مراجعة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية وفقا لأولويات الدولة

كتبت- منال المصري:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على مراجعة الطلبات المقدمة لتخصيص أراضٍ صناعية كي تتوافق مع احتياجات الدولة.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بمؤتمر "قمة مصر الاقتصادية 2021"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم طرح 6 مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة بهدف إتاحة مجمعات لبعض المستثمرين الذين لا يفضلون الحصول على أراضٍ.

وأضافت أنه تم طرح 7 مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أغلبها في محافظات الصعيد منها مجمعات في المنيا وأسيوط وسوهاج ومرغم بالإسكندرية.

وذكرت الوزيرة أن الوزارة صرفت 30 مليار جنيه متأخرات للشركات المصدرة بالتعاون مع وزارة المالية ضمن إجراءات مواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد، بما ساعد هذه الشركات في الاستمرار في الأسواق الخارجية والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة لديها.

وأشارت إلى أن الوزارة قررت منح المصدرين مزايا جديدة ضمن برنامج تحفيز للصادرات منها تقديم دعم لتقليل تكلفة الشحن بنسبة 80% من إجمالي التكلفة للذين يفتحون أسواقا جديدة.

كما أكدت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية 100 إجراء لتحفيز الصناعة وزيادة الصادرات، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية، وباقي ممثلي المجموعة.

وأوضحت أن إصدار الـ 100 إجراء يأتي في ضوء خطة نظام الإصلاحات الهيكلية مستهدفة 3 قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والاتصالات باعتبارها الأكثر تأثيرا في معدلات النمو بهدف تفضيل المنتج المحلي.

وقالت جامع إنه تم تنفيذ 30 إجراءً من الـ 100 إجراء المتفق عليها وتم توزيعها على الوزارات بالمجموعة، ومن بينها على سبيل المثال فتح فروع للبنوك في المنطقة الجمركية.

وأضافت أن الـ 100 إجراء تتضمن خططا قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث لا تتراوح مدة الخطة متوسطة الأجل من عام إلي عام ونصف، وتختص بالتشريعات لتسهيل الإجراءات بهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا خلال السنوات المقبلة.