البورصة تعلن تنفيذ صفقة استحواذ الدار الإماراتية على 86% من أسهم سوديك

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف الدار العقارية على أسهم شركة السادس من أكتوبر "سوديك".

وأوضح البيان، أنه تم تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على 304.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.09 مليار جنيه بما يعادل 388 مليون دولار.

وانتهت الثلاثاء الماضي، مدة سريان العرض المقدم من التحالف للاستحواذ على أسهم الشركة، وسجلت كمية المعروض من الأسهم 304.6 مليون سهم بنسبة 85.5% من إجمالي الأسهم.

وكان عرض الدار يستهدف الاستحواذ على حصة من سوديك بحد أدنى 51% وحتى 90% من الأسهم، بسعر 20 جنيهًا للسهم.

وقالت إدارة سوديك، في بيان سابق، إن هناك جدوى من شريك وكيان اقتصادي قوي متمثل في شركة الدار العقارية، كما يرى مجلس الإدارة أن الشراكة سيكون لها "تأثير إيجابي على الشركة والعاملين بها."

وقبل تنفيذ الصفقة، تركزت ملكية الشركة بنحو 61.7% من أسهم سوديك لدى 6 مساهمين رئيسيين، حيث كانت حصة المساهم الأكبر أكت فاينانشيال للاستشارات ومجموعتها المرتبطة 17.16%، وشركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة 13.57%، ووليد سليمان عبد المحسن أبانمي ومجموعته المرتبطة 9.85%، وأر أيه 6 القابضة 8.98%، و"ريمكو إنفستمنت" 7.15%، واكويتي القابضة 4.95.%

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".