تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.03% إلى مستوى 11696 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.07% إلى مستوى 11700 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
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