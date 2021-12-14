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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:17 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنحو 0.03% إلى مستوى 11696 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بلغت نسبته 0.07% إلى مستوى 11700 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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