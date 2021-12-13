توفيق لمصراوي: القابضة للغزل توقع عقود قرض بـ 540 مليون يورو الخميس

كتبت- شيماء حفظي:

توقع الشركة القابضة للغزل والنسيج، يوم الخميس المقبل، العقود النهائية لقرض بقيمة 540 مليون يورو مع البنوك الممولة، ومؤسسات ضمان الصادرات، وفقا لما قاله هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي.

وأوضح الوزير أن توقيع العقود هو الخطوة الأخيرة في الحصول على القرض، الذي يستهدف تمويل خطة تطوير الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى تحقيق أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وكان مجلس النواب وافق على ضمان وزارة المالية للشركة القابضة للغزل والنسيج، لاقتراض نحو 540 مليون يورو، من أجل استيراد الماكينات الجديدة ضمن عملية التطوير، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال هشام توفيق، لمصراوي في وقت سابق، إنه سيتم اقتراض المبلغ من بنكين أحدهما إيطالي والآخر سويسري، لتمويل عملية شراء الماكينات الجديدة.

وتعاقدت وزارة قطاع الأعمال العام على توريد معدات جديدة لشركات الغزل والنسيج من شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وإيطالية) ضمن خطة تطوير القطاع.

وقال الوزير إن أعمال خطة التطوير تسير بشكل متوازي، حيث يتم تحديث البنية التحتية للمصانع المقرر تجهيزها بالمعدات الجديدة.

وتواجه شركات الغزل والنسيج تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.