هل تتأثر أسعار اللحوم في مصر بعد استئناف استيرادها من البرازيل؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وأحد مستوردي اللحوم، لمصراوي، إن أسعار اللحوم البرازيلية لن تتأثر بعد استئناف استيرادها مرة أخرى.

وأعلنت أمس الإدارة المركزية للحجر البيطري، التابعة لوزارة الزراعة، استئناف استيراد مصر اللحوم البرازيلية بعد توقف دام شهرين بعد ظهور مرض جنون البقر في بداية سبتمبر الماضي.

وكانت البرازيل علقت مؤقتا صادرات لحوم البقر إلى الصين بعد الإبلاغ عن حالتين من مرض جنون البقر في ولايتي ميناس جيرايس وماتو جروسو البرازيليتين في سبتمبر، وفقا لما جاء في مذكرة صادرة عن وزارة الزراعة البرازيلية.

وذكر سيد النواوي أن أسعار اللحوم في مصر لن تتأثر باستئناف حركة الاستيراد من البرازيل نتيجة وفرة المعروض من اللحوم البرازيلية بالأسواق بسبب المخزون من الواردات القديمة.

وأضاف نائب رئيس الشعبة أن سعر كيلو اللحوم البرازيلية يتراوح بالأسواق المصرية بين 85 و90 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحوم الهندي بين 55 و60 جنيهًا.

وتستورد مصر اللحوم بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاتها، وتعتمد في النسبة المتبقية من الاستهلاك على اللحوم البلدي، بحسب النواوي.

وتعد البرازيل أكبر مُصدّر للحوم البقر في العالم، وتعتبر الصين أكبر سوق لها.

وتسهم البرازيل بنحو ربع ما يتم تصديره عالميا من لحوم الأبقار، محتلة بذلك الصدارة في هذا الصدد.