باسل الحيني: مناقصة لاختيار مستشار قانوني لطرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة

كتبت- منال المصري:

تصوير: إسلام فاروق:

قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إنه سيتم طرح مناقصة تنافسية في يناير المقبل لاختيار مستشار قانوني لتولي عملية الفحص النافي للجهالة لشركة مصر لتأمينات الحياة تمهيداً لطرحها في البورصة.

وأوضح الحيني في حوار ينشر لاحقا مع مصراوي، أن طرح المناقصة سيكون أمام المكاتب المحلية والعالمية والمشتركة بالتعاون مع المستشار المالي للحكومة (أي كابيتال) لتأتي الخطوة التالية اختيار مستشار مالي من أحد بنوك الاستثمار الكبرى لإعداد طرح الشركة في البورصة.

وقررت الحكومة، طرح حصة تصل إلى 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة للشركة القابضة للتأمين، ووزارة قطاع الأعمال العام، ضمن برنامج الطروحات الأولية.

وأضاف الحيني، أن مصر لتأمينات الحياة ستكون جاهزة لعملية الطرح في البورصة في نهاية النصف الأول من العام القادم 2022 بعد الانتهاء من اختيار مستشار قانوني، ومستشار مالي وإعداد القوائم المالية لآخر 3 سنوات والتحويل للمعايير المحاسبية الدولية.

وأوضح أن "وزارة المالية ستقرر باعتبارها المالك للقابضة، التوقيت المناسب لطرح الشركة في سوق المال".

وتعاقدت الشركة، مع شركة إرنست أند يونج لإعداد المعايير المحاسبية الدولية ( IFRS) لشركة مصر لتأمينات الحياة أحد الخطوات الهامة لإعدادها للطرح، كما تم التعاقد مع مكتب BDO خالد و شركاه الذي سيتولي دور مراقب الحسابات الخارجي، وفقا للحيني.

وتوقع الحيني أن يجذب طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة مستثمرين محليين وعالميين نظرا لقوة الشركة وانتشارها الجغرافي وحجم أرباحها وتنوع منتجاتها.

وتسعى الحكومة لزيادة عدد الشركات المطروحة في البورصة، وطرحت العام الجاري، حصة حتى 26.1% من شركة إي فاينانس الحكومية في سوق المال، مع زيادة الحصة المطروحة من شركة أبو قير للأسمدة ببيع 10% إضافية الشهر الجاري.

وتنتظر البورصة 3 طروحات أخرى، خلال النصف الأول من العام المقبل، لشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وبنك القاهرة، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، وفقا لتصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال لمصراوي.