197 مليون دولار صادرات الحرف اليدوية خلال أول 9 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

قال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن صادرات قطاع الحرف اليدوية ارتفعت إلى 197 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من 2021.

وأضاف الشربيني، خلال بيان من غرفة الحرف اليدوية اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي في مصر حقق أداء متميزا رغم أزمة فيروس كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على حركة التجارة العالمية، فيما يأتي التحول الرقمي لزيادة أرقام الصادرات في إطار التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.

وأكد أن الدولة وفرت خلال الفترة السابقة حوافز فنية وتسويقية ومعارض تسويقية لمنتجات الصناعات اليدوية لترويجها، بالإضافة إلى إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين المصنعين والعملاء، الذين يستهدفون تلك المنتجات اليدوية، وبالتالي تكون الاستفادة متكاملة من تطوير تلك الصناعات وخلق فرص تشغيلية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الشربيني إلى إمكانية الاستفادة من منتجات الصناعات اليدوية في توجيهها نحو التصدير وفتح منافذ تصديرية خارجية مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية التي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية.