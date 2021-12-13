الشرقية للدخان تتعاقد مع "المنصور" لتصنيع صنف سجائر جديد بسعر 32 جنيها

كتبت– شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، اليوم الاثنين، عقد اتفاقية مع شركة المنصور الدولية للتوزيع "لتصنيع منتج ايفولف "EVOLVEبأصنافه المختلفة، كأحد أصناف منتج دافيدوف DAVIDOFF.

وسيتم بيع المنتج الجديد في الشريحة السعرية الوسطى بسعر بيع 32 جنيها للعبوة 20 سيجارة، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة أن المنتج هو أحد منتجات مجموعة امبريال توباكو جروب IMPERIAL TOBACCO GROUP والتي تمثلها شركة المنصور الدولية في السوق المصرية منذ فترة طويلة.

وسيتم تصنيع المنتج الجديد في مصانع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وهو لا ينتج إلا في ثلاثة مصانع فقط على مستوى العالم مملوكة لمجموعة إمبريال توباكو جروب.

ومجموعة المنصور هي من كبرى شركات التوزيع في مصر لتوزيع وتسويق المنتجات العالمية حيث ستقوم باستيراد خامات المنتج الجديد وتوزيعه.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية، إن هذا التعاون يعكس ثقة الشركات العالمية في إمكانيات الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" وقوة العلاقة التي تربط الشركة الشرقية بشركائها المحليين و العالميين ومنهم شركة (المنصور الدولية للتوزيع) و الممتدة لأكثر من 30 عاما.

وأضاف أن هذا "يبرهن على قدرة وخبرة الشركة الشرقية ككيان عريق بقدراته الإنتاجية الهائلة والمطابقة لأحدث المعايير والمواصفات العالمية لإنتاج أصناف السجائر العالمية بمواصفاتها المختلفة".

وقالت الشركة إن الاتفاق يأتي تماشيًا مع السياسة والتوجه الاستراتيجي المستمر لمجلس إدارة الشركة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة يعكس نموذج أعمال الشركة من حيث التطوير الدائم والمستمر سواء لمنتجات الشركة الرئيسية الحالية أو باضافة منتجات جديدة لترسيخ تواجد الشركة في الأسواق والشرائح الاستهلاكية المختلفة.