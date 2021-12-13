Masrawy logo white

نيفين جامع تتفقد المقر الجديد لوزارة التجارة بالعاصمة الإدارية (صور)

11:27 ص الإثنين 13 ديسمبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مدى جاهزيته لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وعقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً ضم أماني الشيمي مستشارة الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي ورئيس اللجنة المشرفة على انتقال الوزارة للعاصمة إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الوزارة لوضع الترتيبات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الوزيرة إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في إطار تحولها نحو الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن الانتقال للعاصمة ليس انتقالا مكانياً فحسب بل يمثل نقلة إدارية وخدمية وتقنية غير مسبوقة تسهم في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.

وتفقدت الوزيرة مقر الوزارة الجديد الكائن ضمن الحي الحكومي حيث تجولت بكافة طوابق المبنى البالغة 7 طوابق إلى جانب الاطلاع على كافة المرافق والخدمات والتجهيزات الداخلية بالمبنى.

وأكدت على ضرورة الانتهاء من الخدمات اللازمة لنقل الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، خاصة مع بدء الانتقال الكامل لكافة الموظفين، وفي مقدمتها وسائل النقل.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة العاصمة الإدارية وزارة التجارة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
863

إصابات اليوم

45

وفيات اليوم

499

متعافون اليوم

369198

إجمالي الإصابات

21060

إجمالي الوفيات

306605

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. حالة الطقس.. أمطار على هذه المناطق وانخفاض 5 درجات في الحرارة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا