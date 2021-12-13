التصديري للصناعات الغذائية: 4 مليارات دولار قيمة صادرات القطاع في 2021

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات مصر من المنتجات الغذائية حققت 4 مليارات دولار خلال العام الجاري حتى الآن.

وذكر برزي، على هامش جلسة سلامة الغذاء بمعرض "فوود أفريكا" الذي ينعقد حاليا في القاهرة، أنه لولا كورونا كان من الممكن مضاعفة هذا الرقم.

وافتتحت أمس الأحد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالنيابة عن رئيس الوزراء فعاليات الدورة السادسة لمعرض "فوود أفريكا"، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية.

ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري.

وناقشت جلسة سلامة الغذاء في معرض "فوود أفريكا" أمس موضوع "سلامة الغذاء في مصر- الطريق نحو المستقبل" ضمن فعاليات الدورة السادسة للمعرض هذا العام.

وقال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، خلال الجلسة، إن أساسيات سلامة الغذاء تبدأ من متابعة المحاصيل الزراعية من بداية الزراعة حتى التوريد وغيرها من المراحل التي تدخل تحت مظلة أساسيات سلامة الغذاء.

وأشار الجزايرلي إلى أن عدد أعضاء الغرفة وصل إلى 16 ألف عضو، والغرفة لديها هدف خلال هذه الدورة من المعرض يشمل توسيع نطاق أنشطتها على مستوى الجمهورية.