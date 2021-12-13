"شل": "قطر للطاقة" تحصل على 17% من امتيازي البحر الأحمر في مصر

القاهرة – مصراوي:

قالت شركة شل للاستكشاف والإنتاج، في بيان اليوم الاثنين، إنها وقعت اتفاقا لحصول شركة قطر للطاقة على حصة 17٪ في الامتيازين (بلوك 3 و بلوك 4) والتي تديرهما شركة شل في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة، وهي - تابعة لشركة رويال داتش شل بي إل سي، أن هذه الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة .

وقد جاء ذلك بعد اتفاقية مسبقة لامتيازي (بلوك 3 و بلوك 4) لصالح شركة BHP مصر المحدودة والذي يخضع أيضاً للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.

وستظل شل هي المشغل الرئيسي لكلا الامتيازين، بحسب البيان.

وقال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر والعضو المنتدب "إن التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدماً في هذه الفرصة".

وأشار قاسم إلى :"أننا تمكنا من جذب شركاء جدد إلى السوق المصري بفضل المناخ الاستثماري الإيجابي في مصر ".

وأوضح البيان، أن الاتفاقيات التي يرمز لها بـ Farm Out Agreement (FOA) هي نوع من العقود يمكّن أحد المشاركين الحاليين في المشروع من إضافة أطراف جديدة إلى المشروع عن طريق بيع جزء من حصصه في المشروع .

ووفقا للبيان، فإنه بعد استكمال اتفاقيات FOA ستصبح ملكية بلوك 3 موزعة بين شل بحصة 43% (المشغل) وثروة 10% و BHP %30وقطر للطاقة 17%.

كما ستتوزع ملكية بلوك 4، بحصة لشركة شل 21% (المشغل) ومبادلة للبترول 27% وثروة 10% و BHP %25 وقطر للطاقة 17%.

يذكر أن شركة شل للاستكشاف والإنتاج (93) B.V مملوكة بشكل غير مباشر لشركة رويال داتش شل.