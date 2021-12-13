سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 522 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 671 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 783 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى حوالي 1784 دولارا للأوقية، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.08%، في الساعة 9:04 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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