التصديري للصناعات الغذائية وتحديث الصناعة يوقعان بروتوكول تعاون بفود أفريكا

وقع مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون اليوم الأحد على هامش معرض فود أفريكا.

وبحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، شهدت التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها و بصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الغذائية.

ويسري بروتوكول التعاون لمدة عام يجدد تلقائيا بحد أقصى ثلاث سنوات، وفقا للبيان.

ووقع البروتوكول المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن البروتوكول يستهدف تلبية إحتياجات الكيانات الصناعية الخاصة بتطوير الإدارة التسويقية و الإدارية و المالية.

كما يهدف إلى تقديم خدمات التدريب و تنمية مهارات العاملين بقطاع الصناعات الغذائية من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية وبرامج التوعية، بغرض رفع كفاءة المصانع وتحسين إنتاجيتها وفتح أسواق داخلية و خارجية لزيادة عمليات البيع والتصدير، بحسب عبد الكريم.

وأشار إلى أن دور المركز في إطار الاتفاق يتضمن تقديم خدمات تدريب للعاملين بالشركات المسجلة لدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية لرفع قدراتهم وكفاءتهم الفنية، على أن يتم ذلك بمعرفة العاملين بمركز تحديث الصناعة من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الجهات المستفيدة من البروتوكول تتضمن كيانات المجتمع الصناعي الخاص والصناعات الملحقة بقطاع الصناعات الغذائية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأشار برزي إلى أن دور المجلس في إطار البروتوكول يتضمن توفير خدمات للمجتمع الصناعي بقطاع الصناعات الغذائية وتلبية مطالبه بهدف تطوير وتحديث القدرات التنافسية للمنشآت القائمة وتنمية قدراتها من خلال تسهيل عملية التواصل بين مركز تحديث الصناعة وبين الأعضاء المسجلين بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورفع قدرات الصناعات الغذائية تسويقياً في الخارج.