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مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات الأحد

02:55 م الأحد 12 ديسمبر 2021
مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة 1.5% بنهاية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة بلغت 1.5% إلى مستوى 11708 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.05%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 65.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 55.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 121.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.73% إلى مستوى 11543 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين

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