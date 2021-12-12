الغاز المصري يغزو تركيا.. و7 شحنات تلقتها إسطنبول خلال الربع الأخير

كتبت-ياسمين سليم:

برزت مصر كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى تركيا خلال الربع الأخير من العام الحالي، إذ تلقت تركيا 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال المصري حتى الآن، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس.

ومنذ أكتوبر الماضي كانت هناك شحنات منتظمة من محطتي تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر بإدكو ودمياط.

ويأتي هذا الإمداد المنتظم الجديد للغاز الطبيعي المسال، بعد أن أعادت تركيا ومصر إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية في أوائل عام 2021، بحسب التقرير.

وتسعى مصر للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالمياً بشكل كبير في الفترة الأخيرة، عبر تكثيف صادراتها في ظل زيادة قدراتها الإنتاجية.

وتوسعت مصر في تصدير الغاز الطبيعي المسال مع إعادة افتتاح مصنع دمياط لإسالة الغاز، بعد توقف 8 سنوات بسبب مشكلات حول تشغيل المصنع.

وأعطى إعادة فتح مصنع دمياط للإسالة، مصر مصدرًا إضافيًا للتصدير في ظل طموحات مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز مع زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي عبر الحقول المكتشفة حديثًا وعلى رأسها حقل ظُهر العملاق.

وأظهرت بيانات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 780% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبلغت كميات الغاز المسال التي صدرتها مصر في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 4.4 طن مقابل نحو 500 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2020، والذي شهد إغلاقات حكومية محلية وعالمية.

وتبلغ احتياطات مصر من الغاز الطبيعي نحو 2.186 تريليون متر مكعب، أي ما يعادل 77.2 تريليون قدم مكعب، وفقًا لبيانات من شركة بي بي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبدأت مصر خطوات واسعة لتحول لمركز إقليمي للطاقة، وساهمت في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يهدف للتعاون بين الدول وإنشاء سوق إقليمي للغاز في المنطقة.

كما تخطط مصر لمد خطوط بين دول المنتدى للاستفادة من إنتاج الغاز بين الدول وبعضها.

وتعتمد مصر على محطتي إسالة الغاز في دمياط وإدكو لمد أوروبا بالغاز المسال ومن أجل ذلك اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز ثم تسييله وإعادة تصديره مرة أخرى.