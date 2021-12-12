مصنعون: تراجع أسعار الألومنيوم لم ينعكس بعد على المنتجات النهائية

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون في قطاع الألومنيوم، تحدثوا لمصراوي، إن تراجع أسعار الألومنيوم خلال شهر ديسمبر الجاري لم ينعكس أثره على المنتجات النهائية التي يدخل في صناعتها بعد، مشيرين إلى أنه لكي يظهر أثر هذا الانخفاض لابد أن يكون مستمرا لفترة أطول.

وكانت أسعار الألومنيوم تراجعت خلال شهر ديسمبر الجاري بين 4 و 5 آلاف للطن مقارنة بنوفمبر، بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء رسوم الحماية على واردات خام الألومنيوم، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لمصراوي.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة في منتصف نوفمبر الماضي العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021 والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في أبريل 2020 فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم، تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات.

وتضمن القرار السابق فرض نسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.

تأثير التراجع على الصناعة

قال محمد المهندس، لمصراوي، إن آثار تراجع أسعار الألومنيوم خلال الشهر الجاري لم تنعكس بعد على الصناعات المعتمدة على الألومنيوم كمادة خام.

وأضاف المهندس أنه حتى يظهر تأثير ذلك على الصناعة لابد أن يكون تراجع الخام بالبورصات العالمية مستمرا لعدة أشهر، مشيرا إلى أن تراجع الأسعار في شهر ثم ارتفاعها في الشهر التالي لا يعكس تأثيرا ملحوظا على الصناعات.

واتفق خالد القط، عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة انتركايرو لصناعة الألمونيوم، مع المهندس، قائلا إن استمرار انخفاض أسعار الخام لفترة هو ما سيظهر التأثير الإيجابي لذلك التراجع على الصناعات التي يدخل فيها الألومنيوم.

وذكر القط أن تأثير التراجع سينعكس على أسعار المنتج النهائي لتنخفض بالأسواق خلال الشهور المقبلة في حال استمرار انخفاض أسعار الألومنيوم الخام.

وأضاف القط أن ارتفاع أسعار الخام الألومنيوم بالبورصات العالمية في ظل وجود رسوم حماية على واردات الألومنيوم في الفترة الماضية، قبل قرار إلغاء الرسوم، دفع أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي إلى الزيادة بشكل كبير خلال العام الجاري.

وزادت أسعار المنتجات النهائية من خام الألومنيوم بنسبة بلغت 40% منذ بداية العام وحتى الآن، بسبب زيادة الأسعار العالمية، وفقا لما قاله متعاملون في قطاع الألومنيوم في وقت سابق لمصراوي.

وأوضح القط أن إلغاء قرار فرض رسوم حماية على واردات الألومنيوم أدى إلى انخفاض تكلفة الاستيراد، وهو ما نتج عنه هبوط في أسعار الألومنيوم في السوق المحلي حاليا.

وعن التوقعات لأسعار الألومنيوم الخام الشهر المقبل، قال خالد القط إنه من المتوقع تراجع أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية بنهاية العام الجاري، وبالتالي انخفاضها محليا خاصة في ظل إلغاء رسوم الواردات على منتجات الألومنيوم.

بينما يرى محمد المهندس أنه من الصعب توقع أسعار الألومنيوم الشهر المقبل بالأسواق المحلية، لأن السعر مرتبط بتحركات البورصات العالمية، والتي يصعب توقعها.

وتراجع سعر خام الألومنيوم إلى 2625 دولار للطن اليوم في البورصات العالمية مقابل 2648 دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ووفقا لرئيس غرفة الصناعات الهندسية، تحاول المصانع حاليا بقدر الإمكان تقديم عروض على المنتجات النهائية التي يدخل في صناعتها الألومنيوم حتى تحدث رواجا بالمبيعات، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، وحالة الركود التي تعاني منها هذه الصناعات.