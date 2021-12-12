غرفة الصناعات الغذائية تشارك في معرض فوود أفريكا بـ ٢٨٥ شركة محلية

كتبت- شيرين صلاح:

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في معرض فوود أفريكا وباك بروسيس ٢٠٢١ للتصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو ٢٨٥ شركة محلية.

ويقام المعرض تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية تحت شعار "تذوق فرص النمو" بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من ١٢ الى ١٤ ديسمبر الجارى.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الأحد، شهدت الدورة السادسة من المعرض إقبالا كبيرا وحضور شركات أعضاء غرفة الصناعات الغذائية من العارضين لنحو ٢٨٥ شركة ومنشأة غذائية من إجمالي 400 شركة عارضة تمثل 22 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب 350 مشتري دولي.

كما تشارك الغرفة على مستوى العديد من الفعاليات أيضاً والتي تقام على هامش المعرض التجاري الغذائي المصري «فوود أفريكا» حيث تدير الندوة الرئيسية بعنوان «سلامة الغذاء - الطريق نحو المستقبل» بحضور المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة والمهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد بمنطقة المؤتمرات قاعة ٣.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن المعرض يعد بوابة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للنفاذ للأسواق وخاصة السوق الأفريقي، وفرصة هائلة للشركات لبحث الفرص التصديرية وعقد لقاءات وشراكات تجارية بالإضافة إلى التعرف على أحدث التكنولوجيات والاتجاهات الحديثة في مجال التصنيع والتعبئة والتغليف، مشيرا إلى حرص الغرفة الدائم على مشاركة أكبر عدد من الشركات الأعضاء والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لمشاركة عدداً من شركات برنامج "ازدهار" الخاص بتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف الجزايرلي، أن تلك الجهود المبذولة من قبل الغرفة والشركاء الداعمين تأتي تنفيذاً لرؤية الدولة للارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها من خلال بحث فرص القطاع الغذائي المصري في أسواق أفريقيا والمساندة الكاملة للشركات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتأهيل للانضمام إلى منظومة التصدير وتحقيق المستهدف من خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيداً بالمشاركة القوية والمميزة لشركات الصناعات الغذائية أعضاء الغرفة بالدورة السادسة من معرض فوود افريكا بإجمالي ٢٨٥ شركة غذائية والتي تعكس مدى تطور الصناعة المصرية وقدرتها على مواصلة النمو في مختلف الأسواق المحلية والدولية.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات الخاصة بتأهيل الشركات الأعضاء للانضمام لمنظومة التصدير من خلال العديد من الشراكات الناجحة والبروتوكولات خاصة في مجال تقديم الدعم الفني والمالي للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وكذا الخدمات الخاصة بمنصات التسويق الالكتروني منها بوابة جسور ، وعلي بابا وغيرها من المنصات الهامة لعرض المنتجات والنفاذ للاسواق، بجانب الشراكة مع برنامج هيئة الاستيراد الألمانية.

وأضاف البسيوني، كما تولى الغرفة اهتماما خاصا لرفع الوعي بسلامة الغذاء بالإضافة إلى دفع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع أساليب الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام والتي أصبحت تحديا جديداً امام الشركات المصرية للنفاذ إلى الأسواق، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية بين غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو.