كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين أن تحرك مبيعات المحلات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 522 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 671 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 783 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب عند 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع إلى حوالي 1782 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

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