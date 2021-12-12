أبو هشيمة يخرج من "حديد المصريين" وأحمد عز يعزز سيطرته على سوق الحديد

كتبت-ياسمين سليم:

أصبح استحواذ رجل الأعمال المصري، أحمد عز، على حصة أحمد أبو هشيمة، في شركة حديد المصريين أمرًا واقعًا مع إعلان شركة حديد العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، موافقة مجلس إدارتها على شراء حصة أبو هشيمة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على شراء 18% من حقوق الملكية في شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب من أحمد أبو هشيمة، الشريك المؤسس وشركة أبو هشيمة لإدارة مشروعات الصلب بقيمة 2.5 مليار جنيه تسدد من موارد الشركة.

ويعني هذا الاستحواذ أن رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، سيتخارج كليًا من استثماراته في صناعة الحديد والصلب.

حديد المصريين

في سبتمبر 2012 تأسست شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب، وكانت أنشطتها الرئيسية إدارة مشروعات مصانع الصلب وإدارة المشروعات الصناعية.

وفي 2018 استحوذ جهاز الخدمة الوطنية على حصة من الشركة بعد أن اشترى حصة المستثمر القطري في الشركة، بحسب تقارير صحفية.

ويمتلك الجهاز حاليًا نسبة أغلبية من رأس مال شركة حديد المصريين في حين يمتلك أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة لإدارة مصانع الصلب نسبة 30%.

وتعمل الشركة حاليًا على زيادة رأس مالها، وسدد المساهمون مبلغ حوالي 5.7 مليار جنيه تحت اسم زيادة رأس المال، ليختلف هيكل الملكية في الشركة ويصبح 82% لصالح جهاز الخدمة الوطنية و18% لصالح شركة أبو هشيمة ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وفقا لدراسة القيمة العادلة لشركة حديد المصريين.

ولدى مجموعة حديد المصريين لإدارة مشروعات الصلب، عدة استثمارات في شركات تابعة وهي شركات بورسعيد الوطنية للصلب وشركة أي أي سي لإدارة مصانع الصلب وشركة ستيلكو وشركة أيه أيه اتش ستيل لإدارة مصانع الصلب، وهي شركات تتعدى نسبة امتلاكها لها 99%.

كما تمتلك نسبة 50% من شركة حديد المصريين لتجارة مواد البناء.

وتضم حديد المصريين بشكل أساسي وحدتين متماثلتين تم بنائهما حديثًا بسعة 850 مليون طن سنويًا من ميكروميلز استنادًا إلى تقنية الشركة الإيطالية دانيللي للصب المستمر والدرفلة، مع التطلع إلى التكامل التام من خلال مصنع حديد مختزل جديد.

حديد عز

سيكون شراء مجموعة حديد عز لحصة أبو هشمية وشركة أبو هشيمة لإدارة مشروعات الصلب، مزيدًا من سيطرة الشركة على سوق الحديد والصلب في مصر.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها عدة تشمل شركة مصانع العز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات وشركة العز لصناعة الصلب المسطح، وفقًا لقوائمها المالية.

وتمتلك الشركة 4 مصانع موزعة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، بحسب موقع الشركة.

وقالت الشركة اليوم إنها ستدفع 2.5 مليار جنيه قيمة الحصة التي ستستحوذ عليها في حديد المصريين، وستمولها من موارد الشركة.

وتشير بيانات المركز المالي لشركة حديد عز إلى ارتفاع كبير في ديونها إذ بلغ إجمالي التزاماتها خلال أول 9 أشهر من العام 35 مليار جنيه.

وتأتي النسبة الأكبر من هذه الالتزامات في شكل تسهيلات ائتمانية وأقساط قروض تستحق خلال عام تبلغ 23.8 مليار جنيه.

وفي أول 9 أشهر من العام الجاري تحولت شركة حديد عز لتحقيق صافي ربح بقيمة 3.76 مليار جنيه مقابل خسائر 4.1 مليار جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت الشركة تحقق خسائر متواصلة خلال السنوات الماضية، قبل أن تعود لتحقق أرباحًا بداية من الربع الأول من العام الجاري.

لكن الشركة أعلنت أنها حققت قيمة صادرات غير مسبوقة خلال أول 9 أشهر من العام لتجاوز مليار دولار.

وكان تقرير لشركة تقرير لشركة اتش سي للأوراق المالية، توقع أن تكون صفقة استحواذ شركة حديد عز على حصة في شركة حديد المصريين، خطوة أولى في سلسلة من الإضافات التدريجية للحصص.