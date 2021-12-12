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رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

11:23 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

مرور القاهرة

كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

مرور القاهرة الخدمات المرورية حملات مرورية رفع السيارات

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