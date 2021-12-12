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ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

10:20 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11535 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.73% إلى مستوى 11543 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.

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