ارتفاع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11535 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.06%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.73% إلى مستوى 11543 نقطة في نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع.