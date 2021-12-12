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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:10 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكوسة 25 قرشا، اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الخيار البلدي جنيها واحدا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 2.75 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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