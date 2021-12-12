أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 22 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و120 جنيها.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا بين 30 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.