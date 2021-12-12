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تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات

09:40 ص الأحد 12 ديسمبر 2021
تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد مع بداية التعاملات

سعر الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بشكل طفيف مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس، وهبط الجرام جنيها واحدا.

وكانت حركة الذهب بالسوق المحلي متذبذبة بين صعود وهبوط على منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 522 جنيها.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 671 جنيها.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 783 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 895 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 6264 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية آخر جلسات الأسبوع إلى حوالي 1782 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.42%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (اضغط هنا)

سعر الذهب حركة الذهب جرام الذهب عيار 18 عيار 21 عيار 24

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