صعود جديد في سعر الذهب اليوم خلال التعاملات

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة جنيهين، مقارنة بتعاملات الصباح، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وجاء ارتفاع الذهب بعد زيادة سعر المعدن الأصفر عالميًا أمس، لينهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع.

وذكر نجيب، أن السعر الحالي للذهب، مناسبا للشراء، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 523 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 672 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 784 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 896 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6272 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- على ارتفاع نسبته 0.42% لتسجل 1782.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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