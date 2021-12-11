وزير البترول يبحث مع نواب الكونجرس التنسيق بشأن منتدى غاز شرق المتوسط

كتب-مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة عدداً من اللقاءات الثنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من نواب الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال بيان من الوزارة اليوم السبت إن الملا التقى كل من براين ماست وكلوديا تيني وبيتر ميجير وتيد دويتش نواب الكونجرس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية واللجان الفرعية للشرق الأوسط والطاقة والبيئة، والسيناتور تيد كروز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وبحث الملا خلال لقاءاته مع نواب الكونجرس والشيوخ تطورات منتدى غاز شرق المتوسط في إطار التنسيق والشراكة الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة تحت مظلة المنتدى، كما بحث الوزير والنواب التنسيق المصري الأمريكي للقمة العالمية للمناخ COP27 التي تستضيفها شرم الشيخ العام المقبل.

وأكد الملا خلال اللقاءات أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة مؤكدا أن التعاون الحالي بين البلدين في مجال الطاقة ينمو بشكل غير مسبوق سواء من خلال التعاون الحكومي أو زيادة الاستثمارات للشركات الامريكية في قطاع البترول والغاز في مصر.

وبحسب الملا فإن الولايات المتحدة كانت داعما رئيسيا منذ البداية لمنتدى غاز شرق المتوسط وحرصت على الانضمام رسميا للمنتدى كعضو مراقب مضيفا أن التعاون مع الحكومة الأمريكية أو شركات الطاقة الامريكية تحت مظلة المنتدى يوفر دعما كبيرا لتحقيق أهدافه خاصة وأنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة لما فيه مستقبل مزدهر للدول وشعبها.

كما أكد الملا أهمية تضافر الجهود مع الولايات المتحدة والتنسيق المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 الذي تستضيفه مصر العام المقبل في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق نتائج ملموسة من هذا المؤتمر في مجال توحيد الجهود الدولية للحد من الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ.

وشدد الملا على أن مصر حريصة على فتح افاق واسعة للتعاون مع مختلف الدول والشركات العالمية لتنفيذ استراتيجيتها للطاقة محليا ورؤيتها لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة ويشمل ذلك برامج خاصة بالغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة في تلك المرحلة ومشروعات الهيدروجين والطاقات المتجددة.

ونقل البيان إشادة نواب الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي بما شهدته مصر من اصلاحات مهمة وتطور وتنمية ودورها الإقليمي المهم بالمنطقة، وأشاروا إلى أهمية الدور الذي يلعبه منتدى غاز شرق المتوسط الذي نشأ بمبادرة مصرية في تحقيق تعاون وشراكات ومنافع اقتصادية متميزة، مؤكدين دعم بلادهم للمنتدى وجهود مصر في توحيد جهود الدول الاعضاء لتنفيذ اهدافه مما جعله يلقى اهتماما دوليا كبيرا.

وعقد الملا لقاءً موسعًا في واشنطن مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة جون كريستمان رئيس شركة اباتشي الأمريكية، واستعرض اللقاء الذي جاء تحت عنوان (مستقبل مصر كمركز إقليمي للطاقة) رؤية مصر وخططها الطموحة في مجال الطاقة بما يهدف لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وقال الملا إن الإصلاحات المهمة التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في التغلب على التحديات الاقتصادية ومن ثم تهيئة المناخ الملائم لتدفق الاستثمارات خاصة في قطاع البترول والغاز.

وأضاف أن مصر وضعت خارطة طريق للتحول لمركز إقليمي للغاز والبترول من أهم ركائزها التعاون والتكامل الإقليمي بين مصر ودول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي، مؤكداً أن الاهتمام الدولي الذي يحظى به منتدى غاز شرق المتوسط يوضح مدى نجاح الجهود المصرية التي قادت تأسيس هذا المنتدى وتطويره.

وأكد الملا أهمية دور الشركات العالمية وخاصة الشركات الأمريكية كشريك أساسي في إنجاح جهود منتدى غاز شرق المتوسط وتحفيز الجهود والمشروعات المشتركة التي سيتم العمل عليها من خلال المنتدى.

وشارك الملا في مائدة مستديرة بمعهد الشرق الأوسط احد مراكز الفكر في واشنطن حيث تناول أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والمنطقة وكذلك استعراض التطور الكبير بقطاع البترول والغاز في مصر واستعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ عام ٢٠٢٢ والمناقشات الجارية مع مختلف الشركاء من اجل الخروج بقمة ناجحة، شارك في اللقاء السفير معتز زهران سفير مصر في واشنطن والسيد هاري كايمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة، وبحضور عدد من المسئولين بالإدارة الامريكية والبنك الدولي وشركات البترول العالمية ومراكز الفكر بواشنطن.