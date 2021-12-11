ارتفاع بعد تراجع.. سعر الذهب اليوم السبت في تعاملات الصباح

كتبت-دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بالتعاملات الصباحية بقيمة جنيهين، مقارنة بأمس.

وكان سعر الذهب تراجع خلال تعاملات أمس، بقيمة زادت عن 4 جنيهات في الجرام الواحد.

وتذبذبت حركة الذهب بالسوق المحلي بين صعود وهبوط على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

وذكر نجيب، أن السعر الحالي للذهب، مناسبا للشراء، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وينتظر تجار المشغولات الذهبية الكريسماس آملين في تحرك المبيعات، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 521 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 670 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 782 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 894 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وأنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس- آخر جلسات الأسبوع- على ارتفاع نسبته 0.42% لتسجل 1782.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب