ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر216 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 99ر35970 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 57ر44 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 02ر4712 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 23ر113 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 60ر15630 نقطة.
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