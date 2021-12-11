ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

نيويورك- (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر216 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 99ر35970 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 57ر44 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 02ر4712 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 23ر113 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 60ر15630 نقطة.​