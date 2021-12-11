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ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

03:28 ص السبت 11 ديسمبر 2021
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 30ر216 نقطة، أو 6ر0% ، ليصل إلى 99ر35970 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 57ر44 نقطة، أو 0ر1% ، ليصل إلى 02ر4712 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 23ر113 نقطة ، أو 7ر0% ، ليصل إلى 60ر15630 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي

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