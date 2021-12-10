سائح الفضاء.. قصة ملياردير ياباني وزع أموالًا على تويتر وبحث عن شريكة للقمر

كتبت – شيماء حفظي:

بدأ ملياردير ياباني، قبل يومين، رحلته إلى الفضاء، والتي ستستمر 12 يومًا على متن رحلة روسية موّلها ذاتياً، لكن هذا لا يعد اول شيئ مثير في حياة يوساكو مايزاوا.

قبل أن يذهب مايزاوا، للفضاء الخارجي، وتحديدا العام الماضي، أثار جدلا واسعا في الفضاء الإلكتروني، حينما بدأ توزيع أموالًا تبلغ 9 ملايين دولار على متابعيه على "تويتر" فيما أسماه بحثا اجتماعيا حول تأثير الأموال في حياة الناس.

وعلى الرغم من تمتعه بثروة هائلة، وترتيب جيد في قائمة أغنياء العالم في تصنيف فوربس، لا يتوقف الملياردير عن البحق عن المغامرة.

وأصبح مايزاوا، ومنتج أفلامه أول سائحين يدفعون أموالهم بأنفسهم يزورون محطة الفضاء منذ عام 2009، لكنه لم يتم الكشف عن سعر الرحلة التي بدأت الأربعاء الماضي.

ولد مايزاوا في اليابان، حيث يقيم، ويبلغ من العمر حاليا 46 عامًا، وفقا لفوربس، وجمع ثروته من خلال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وهي ثروة صنعها بنفسه.

تبلغ ثروة مايزاوا، حوالي 1.9 مليار دولار، وهو يصنف في المرتبة 30 من بين أغنى 50 رجلا في اليابان في 2021 ورقمه 1664 بين مليارديرات العالم، ويصنف أيضا بـ 59 من بين الأغنى في عالم التكنولوجيا في 2017، بحسب فوربس.

أسس مايزاوا أكبر مركز تجاري للأزياء على الإنترنت في اليابانZozotown ، في مايو 1998، وطرح شركته الأم للتداول في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

في سبتمبر 2019، أعلن مايزاوا أنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي وباع معظم حصته إلى Yahoo Japan في صفقة تزيد قيمتها عن 2.3 مليار دولار.

بدأ مايزاوا في بيع الأقراص المدمجة وتسجيلات فرقه الموسيقية المفضلة عبر البريد من منزله، كما أنه يجمع الفن الحديث ويخطط لبناء متحف لعرضه في تشيبا شرق طوكيو.

في عام 2018 ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk أنه بحلول عام 2023 سترسل شركته مايزاوا إلى القمر كأول عميل خاص لها.

إنفاق الأموال، لم يتوقف على تويتر، فقبل أعوام وبالتحديد في 2016 أنفق 57.3 مليون دولار في مزاد على لوحة رسمها جان ميشيل باسكيات، وفي عام 2017 ، دفع 110.5 مليون دولار مقابل لوحة أخرى للفنان نفسه.

وبعدها أعلن عن اهتمامه برحلات الفضاء في حدث أقيم في مقر شركة سبيس إكس بجنوب كاليفورنيا ،حيث انضم إلى مؤسس الشركة، إيلون ماسك، على خشبة المسرح ليعلن أنه سيكون أول راكب يركب مركبة سبيس إكس ، وهو جيل ضخم من الجيل القادم. الصاروخ الذي سينقل رواد فضاء ناسا يومًا ما إلى سطح القمر، المقرر لها 2023.

حينها أعلن الملياردير المُطلق وهو والد ابن واحد، عن مسابقة لاختيار "شريكة" لترافقه في رحلته للقمر، لكنه ألغى تلك الخطط واعتذر لما يقرب من 28000 امرأة تقدمن.

لكنه فضل البدء الآن، وقال مايزاوا للصحفيين في مؤتمر صحفي:"لقد أنعمت علي هذه الفرصة وأنا سعيد حقًا بإمكاني الذهاب"، مضيفًا أنه يتطلع إلى رؤية الأرض من الفضاء وتطفو في انعدام الوزن.

وقبيل صعوده للفضاء، قال إنه شعر وكأنه "طالب ابتدائي ينتظر رحلة مدرسية".