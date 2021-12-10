تراجع الكوسة والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.2 جنيه، بتراجع 5 قروش.

الكوسة بين 2.75 و5.5 جنيه، بتراجع بين 25 و50 قرشا.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 6 و9 جنيهات.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.