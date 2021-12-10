انخفاض أسعار الأسماك في سوق العبور خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجع سعر البلطي والكابوريا والجمبري، بينما استقر سعر البوري والفليه.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها بين 90 و160 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 22 و24 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات خلال الأسبوع ليتراوح اليوم، بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.