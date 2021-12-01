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ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع 35% منذ بداية العام (إنفوجرافيك)

06:04 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم ترتفع 35% منذ بداية العام (إنفوجرافيك)

إيلون ماسك

كتب- مصطفى عيد:

قفزت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 34.7% مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2020، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 388.1 مليار دولار لتصل إلى تريليون و508 مليارات دولار.

ويعني ذلك، وبحسب تحليل مصراوي، أن مجموع ثروات العشرة انخفض خلال شهر نوفمبر بنحو 17.8 مليار دولار، حيث استقرت ثروات 3 منهم في مقابل تراجع ثروات 6 منهم خلال الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه في نهاية أكتوبر الماضي، بينما كان الرابح الوحيد هو جيف بيزوس.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال أول 11 شهرا من عام 2021، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

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