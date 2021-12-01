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اليوم.. افتتاح فرع جديد لغرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية

05:11 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
اليوم.. افتتاح فرع جديد لغرفة الصناعات الهندسية بالإسكندرية

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد ال

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة تفتتح فرعا جديدا لها بالإسكندرية اليوم الأربعاء، لخدمة المصانع الموجودة بالمحافظة.

وذكر المهندس، أن الغرفة لها عدة أفرع بالقاهرة بمنطقة وسط البلد، والعاشر من رمضان، بمبني اتحاد الصناعات.

وأشار المهندس إلى أن الغرفة تدرس إقامة فرع بالصعيد في خطتها المقبلة لخدمة المصانع هناك أيضا.

غرفة الصناعات الهندسية محمد المهندس الاسكندرية

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