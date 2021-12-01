سعر الذهب في مصر.. إلى أين يتجه بعد اكتشاف متحور أوميكرون؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الذهب إن أسعار الذهب بالسوق المحلي مرهونة بمدى انتشار فيروس كورونا عالميا خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل اكتشاف المتحور الجديد للفيروس "أوميكرون" مؤخرا، وتأثر أسعار الذهب العالمية بها.

وأضافوا أن انتشار العدوى بشكل أكبر من المتوقع بسبب المتحور الجديد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب العالمية، وبالتالي صعود سعر الجرام في مصر، وفي حالة هدوء الانتشار أو مرت الفترة المقبلة بمعدلات الانتشار الطبيعية قبل المتحور الجديد قد يتراجع السعر.

وأدى ظهور متحور جديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالبورصات العالمية وذلك قبل أن تتراجع مجددا مع بداية تعاملات الأسبوع ثم شهد عددا من التقلبات.

وبحسب بلومبرج، وصل سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية إلى فوق 1800 دولار خلال جلسة الجمعة الماضية.

ويرتبط سعر الذهب في مصر بأسعاره بالبورصات العالمية، وأدى صعود الخام إلى زيادة سعر الجرام يوم الجمعة الماضي- يوم إعلان اكتشاف المتحور الجديد- بمصر 9 جنيهات دفعة واحدة، وذلك قبل تقلب السعر في الأيام التالية.

ومع بداية عمل البورصات العالمية الاثنين وحتى اليوم، شهدت أسعار الذهب بمصر تذبذبا بين الصعود والهبوط خلال الجلسة الوحدة، نتيجة تذبذب سعر المعدن بالبورصات العالمية.

توقعات سعر الذهب

قال أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، لمصراوي، إن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في البورصات العالمية والتي يتأثر بها السعر بمصر مرهونة بمدى خطورة متحور كورونا الجديد وتطورات حالات الإصابة واكتشاف المزيد من المعلومات عنه.

وأضاف أنه في حالة هدوء انتشار الفيروس وعدم ظهور المتحور الجديد بشكل شرس ستهدأ أسعار الذهب بالأسواق العالمية والتي يترتب عليها تراجع أو هدوء السعر بالسوق المحلي.

أما في حالة انتشار الجائحة بشكل شرس مع المتحور الجديد، بالإضافة إلى حدوث إغلاقات للدول على الطريقة التي حدثت في بداية جائحة كورونا، سيصعد سعر الذهب بشكل كبير، وفقا لمعطي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء إلى 788 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسعر عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا للجرام، وسعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، سابقا.

وقال نجيب، لمصراوي، إنه كان من المتوقع ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد وصول السعر في الأسواق العالمية إلى مستوى مناسب وجاذب للاستثمار في الأيام الأخيرة.

وعن حالة السوق المحلي، ذكر نجيب أن حالة السوق تتسم بالهدوء خلال الفترة الحالية ومع تذبذب السعر وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن مبيعات الذهب بالسوق المحلي بدأت تنخفض خلال الشهرين الأخيرين وذلك بعدما شهدت طفرة في أول 9 أشهر من العام.

وكانت مبيعات الذهب ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بسبب اتجاه المواطنين إلى الاستثمار وخاصة بالسبائك، بعد تراجع الجرام إلى سعر مناسب خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب واصف.