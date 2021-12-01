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بعد التثبيت.. قائمة أسعار حديد التسليح مع بداية ديسمبر

03:15 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
بعد التثبيت.. قائمة أسعار حديد التسليح مع بداية ديسمبر

تثبيت أسعار الحديد في نوفمبر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن عدد من مصانع حديد التسليح تثبيت الأسعار بالأسواق بداية من اليوم لشهر ديسمبر، على الرغم من قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات.

وأوقفت وزارة الصناعة والتجارة في 14 نوفمبر الماضي العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

ويقدم مصراوي أسعار الحديد بالشركات شاملة ضريبة القيمة المضافة 14% كالتالي:

شركة حديد عز: 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة بشاي للصلب: 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة حديد المصريين: 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة المراكبي للصلب: 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة السويس للصلب: 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة حديد الجارحي: 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة العشري للصلب: 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

شركة عنتر للصلب: 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

عمرو نصار وزارة الصناعة والتجارة مصانع حديد التسليح أسعار حديد التسليح منتجات الحديد شركة السويس للصلب شركة حديد عز حديد عز

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