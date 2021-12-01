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مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:09 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.21%، إلى مستوى 11420 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.68%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي شراء بقيمة بلغت 33.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 17.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 16.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 1.6%، إلى مستوى 11395 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب، وذلك بعد تراجع على مدار الجلستين السابقتين لها.

البورصة المصرية المستثمرين الأجانب مؤشر EGX30

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