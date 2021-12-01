الرقابة المالية تلغي العمليات على سهم الحديد والصلب بعد صعوده 111% في شهر

كتبت – شيماء حفظي:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب (تحت التصفية) خلال جلسة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنه بالإشـــارة إلى البیانات المنشـــورة على شـــاشـــات البورصـــة، وآخرها من الشركة القابضة للصـناعات المعدنیة، وارتفاع سعر الورقة بنسبة 111% خلال الشهر الماضي، قررت الهيئة إلغاء كافة العمليات المنفذة اليوم على الورقة.

وأضافت الهيئة أنه سـیتم النظر في تعديل قواعد الشطب الإجباري للشـركات تحت التصفية.

وأشارت إلى أنه سیتم التنسیق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإیداع والقيد المركزي، بشأن تعديل قواعد التداول والمقاصة والتسوية الخاصــــة بالتعامل على أسهم الشــــركات تحت التصفية.

وكانت القابضة للصناعات المعدنية قالت إن المديونية المستحقة على شركة الحديد والصلب بلغت 9 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن تزداد 2.25 مليار جنيه، قيمة تعويضات العاملين التي تقترضها الشركة القابضة لسداد تعويضات العاملين، إضافة إلى ما تضمنه البیان من عدم تقییم الأرض المملوكة للشركة حتى تاريخه، وأنه سیتم تقييمها من خلال ثلاثة مكاتب متخصصة.