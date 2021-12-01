إيديتا تعلن التوصل لاتفاق تسوية لنزاعها مع مجموعة شيبيتا اليونانية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، التوصل لاتفاق تسوية مع مجموعة شيبيتا، للنزاع بين الطرفين بخصوص إنهاء التصنيع والخدمات الفنية المبرم بينهما.

وقالت إيديتا، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها وافقت على اتفاق التسوية السري الشامل ثلاثي الأطراف بين شركة إيديتا، وكل من شركة شيبيتا إنداستريال آند کوميرشال كومباني إس ايه (CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY S.A)، وشركة شيبيتا بارتيسيبيشنز ليميتد (CHIPITA PARTICIPATIONS LLTD).

وأضافت إيديتا أن الاتفاق لن يكون له أي تأثير سلبي على قائمة الأرباح والخسائر للشركة.

وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر 2020 السير في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بشأن خلافها مع مجموعة شيبيتا اليونانية.

وقالت إيديتا سابقًا إنها لم تتلق أي دعم فني من الشركة اليونانية رغم وجود عقد بقيمة 150 ألف يورو سنويًا وقع بين الطرفين في أبريل 2011 وتم تعديله في 2013، وجرى إنهاء العقد بشكل ودي في 2016.

وكانت الشركة اليونانية شاركت في تأسيس شركة إيديتا مع عائلة برزي في 1996، كما تمتلك شركتها التابعة إكسودور ليمتد نسبة 13% من أسهم إيديتا بعد أن باعت جزءًا من حصتها عند طرح إيديتا للاكتتاب في 2015.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.