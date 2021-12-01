أسعار الديك الرومي ترتفع 10 جنيهات للكيلو هذا العام مع اقتراب الكريسماس

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الديك الرومي المجمدة والطازجة، ارتفاعا خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك مع اقتراب موسم أعياد الكريسماس والذي يعتبر موسم الإقبال على لحوم الديك الرومي في كل عام.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر الكيلو من الديك الرومي يتراوح خلال الفترة الحالية بين 52 و 55 جنيها، مقابل بين 43 و45 جنيها خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع بنحو 10 جنيهات للكيلو المعبأ والمبرد.

وأضاف عبد العزيز أن سعر الكيلو الحي في المزرعة سجل اليوم نحو 42 جنيها، ويتراوح سعر الديك الرومي في المزرعة بين 240 و480 جنيها، بحسب الوزن، ويبلغ أقل وزن لديك رومي 6 كيلو جرامات ويصل حتى 12 كيلو جراما.

وأوضح عبد العزيز أن الشركات بدأت في بيع الديك الرومي كأجزاء، حيث يباع صدر الديك الرومي منفردا بسعر 110 جنيهات للكيلو، ويتراوح وزنه بين 3 و 6 كيلو، ويباع الورك منفردا بسعر 48 جنيها للكيلو.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار، إلى زيادة تكلفة التربية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، فضلًا عن أنه يحتاج إلى نوع معين من العلف، وهذا ما يجعل سعره مرتفعا نسبيا.

وزاد سعر طن العلف إلى 9 آلاف جنيه مقابل 8800 جنيه خلال الأسبوع الماضي في الأسواق، مع ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا، واعتماد مصر على استيرادها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الإقبال على شراء الديك الرومي مازال ضعيفا حتى الآن وخاصة مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا والذي خلق تخوفات لدى الكثيرين وتوقعات بإلغاء الاحتفالات هذا العام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضي، ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، ووصفته بأنه "مقلق" ما أدى إلى اتخاذ بعض الدول قرارات بوقف رحلات الطيران.