رقمنة التأمين الصحي.. إي فاينانس تعلن التشغيل الفعلي لشركة "إي هيلث"

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بدء التشغيل الفعلي لشركة "إي هيلث" لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي.

وتعمل شركة "إي هيلث" في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

وتمتلك إي فاينانس "35% ناقص سهم واحد من أسهم الشركة"، بينما تمتلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل "50% زائد سهم واحد".

ما الخدمات التي تقدمها إي هيلث؟

ستقدم الشركة التي يبلغ رأس مالها 100 مليون جنيه، عددًا من الخدمات وفقا لبيان إي فاينانس منها:

- إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي ستغطي 100 مليون مصري خلال 10 سنوات.

- ستتولى الشركة إدارة وتشغيل العمليات وإدارة وتهيئة النظم التكنولوجية للقطاع الطبي.

- خدمات التشغيل الطبي وإدارة وخدمات إدارة التغيير وخدمات الدفع الرقمي بالتعاون مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وقنوات الدفع الإلكتروني وقنوات الدفع الرقمية والمؤسسات المصرفية.

- تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة للأنظمة التأمينية والصحية، وتوفير حلول رقمية لتطوير أنظمتها التكنولوجية وخدمات الذكاء الاصطناعي، وحلول ومراقبة وتحليل البيانات، ودعم اتخاذ القرار.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل، وتحولت إلى مجموعة قابضة هذا العام تحت اسم "شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية".