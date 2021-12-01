جامع: 24% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال 9 أشهر

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا ارتفع خلال أول 9 أشهر من 2021 بنسبة 23.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزيرة أن التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال أول 9 أشهر من 2021 وصل إلى نحو 1.96 مليار يورو مقابل 1.58 مليار يورو في نفس الفترة من 2020.

جاء ذلك خلال لقاء موسع للوزيرة مع شيانا مينديز وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة على هامش مشاركتهما بفعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني والذي افتتحه رئيسا وزراء البلدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

وحضر اللقاء رامون جينا كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

واستعرضت الوزيرة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تنميتها خلال الفترة القادمة.

كما استعرضت جامع أهم المشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية في مصر، خاصة الممولة في إطار بروتوكول التعاون المالي بين البلدين، والمزايا التي يتيحها البروتوكول في مجالات تمويل دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لعدد من المشروعات في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الهيدروجين والمشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي والصيد البحري وتنمية الثروة السمكية.

وأوضحت جامع أنه تم خلال اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الفرص الاستثمارية في مجالات تشغيل وتطوير الموانئ، موجهة الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار في مصر في مجال البتروكيماويات خاصة في ظل المشروعات الكبيرة المطروحة من وزارة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات.

وأكدت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الإسبانية في قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المراكز التكنولوجية الاسبانية في مجال الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.

ووجهت جامع الدعوة للشركات الإسبانية وسلاسل التوزيع الكبرى للمشاركة في معرض "فوود أفريكا" الذي سيقام في القاهرة خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري.

وقالت شيانا مينديز، وزير الدولة الإسبانية للصناعة والتجارة، إن بلادها تحرص على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الاقتصادات الفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضافت أن الزيارة الحالية لرئيس وزراء إسبانيا للقاهرة تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وكذا الرغبة الأكيدة في تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الهائلة التي يتمتع بها اقتصادا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية، وكذا تحقيق مزيد من التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يساهم في إيجاد شراكات استثمارية تعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.