لماذا استقرت أسعار الحديد في ديسمبر رغم إلغاء رسوم الحماية على الواردات؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الحديد إن الشركات أعلنت تثبيت الأسعار مع بداية الشهر الجديد على رغم إلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت نظرا لوجود مخزون لدى المصنعين من البليت بالمصانع.

وأعلن عدد من شركات الحديد تثبيت أسعار منتجاتها من الحديد والصلب بالأسواق مع بداية شهر ديسمبر، على الرغم من إلغاء رسوم الحماية على واردات حديد التسليح والبليت.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أوقفت في 14 نوفمبر الماضي، العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، على أن يبدأ العمل بالقرار باليوم التالي من تاريخ إصداره.

وكان عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، أصدر قرارا في أكتوبر 2019، بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16% على البليت.

وبحسب ما قاله أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، يتراوح متوسط سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع حاليا بين 14500 جنيه و15 ألف جنيه مع بداية الشهر الجاري اليوم الأربعاء، ومتوسط سعر طن الحديد بالأسواق بين 14800 و15200 جنيه.

ويصل سعر الطن بشركة حديد المصريين إلى 14900 جنيه، وسجل سعر الطن تسليم أرض المصنع بمجموعة بشاي للصلب 15 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد بمصر ستيل 14850جنيهًا، وسعر الطن في شركة السويس للصلب 14900 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة العشري للصلب 14900 جنيه، وفقا لقول الزيني.

لماذا ثبتت الشركات الأسعار؟

قال أيمن العشري، رئيس شركة حديد العشري، إن أسعار الشهر الجاري لم تتغير بسبب وجود من البليت لدى المصنعين، لذا لم يتغير السعر حاليا عن الشهر السابق.

وأوضح العشري أنه لم يدخل بليت جديد من الخارج حتى الآن إلى المصانع منذ قرار إلغاء الحماية على الواردات، مشيرا إلى أن الشحنات الجديدة ستصل بنهاية الشهر الجاري.

وهو ما اتفق معه في القول محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا إن قرار إلغاء رسوم الحماية لن يؤدي إلى تراجع سعر الحديد بشكل فوري أو خلال وقت قصير.

وأضاف حنفي أن سعر الحديد بمصر يتحدد على حسب السعر بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن السعر بالبورصة غير مستقر عند مستوى معين.

وذكر حنفي أن الشركات ستبدأ تغيير السعر بعد استيراد كميات جديدة من البليت، أخذا في الاعتبار سعر الخام بالبورصات وقت الاستيراد.

وتوقع أيمن العشري تراجع أسعار الحديد مع بداية العام الجديد.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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