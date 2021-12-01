مجلس النواب يوافق على اتفاقين جديدين مع الحكومة اليابانية ومؤسسة نمساوية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، على اتفاقيتين جديدتين مع الحكومة اليابانية، ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14 ديسمبر 2015 والمعدلة بتاريخ 16 يونيو 2019.

ويتعلق هذا القرار بالتعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة "الموقعة في القاهرة بتاريخ 3 أغسطس 2021.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2021 باتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آليتين "للتسوية والبطانة والدك، وآليتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها".

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن التعاون الاقتصادي الياباني يهدف إلى زيادة المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية للمساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة".

وأشادت المشاط بالعلاقات المصرية اليابانية المشتركة على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي نتج عنها دعم قطاع الصحة بنحو 28 مليون دولار منذ عام 2020.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالقرار الثاني، قالت المشاط إنه يهدف لرفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة المسير.

وأشارت المشاط إلى العلاقات المشتركة المتميزة مع الجانب النمساوي والتي تمتد لسبعينيات القرن الماضي، وتمثلت في انعقاد العديد من دورات اللجان المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويستحوذ قطاع النقل على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي بقيمة 5.13 مليار دولار، وفقا للبيان.