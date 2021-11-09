إحلاله بسيارات تعمل بالغاز.. تفاصيل وأسباب وقف استيراد "التوك توك"

كتبت – شيماء حفظي:

خطت الحكومة، خطوة رسمية، تجاه إحلال مركبات الثلاث عجلات "التوك توك" بسيارات "ميني فان" اليوم الثلاثاء.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم، وقف استيراد مكونات التوك توك، واصفة القرار بأنه يهدف لـ" تطوير منظومة النقل وإتاحة مركبات آمنة".

وتسعى مصر إلى تقليل استهلاك الوقود من المشتقات البترولية "السولار" والتحول إلى المركبات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، لتقليل فاتورة الاستيراد.

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وأتاحت الحكومة في سبيل ذلك، إحلال التوك توك بالسيارة "الفانط، ضمن مبادرة إحلال السيارات التي طرحتها العام الجاري بفائدة مخفضة.

وتشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 2.5 مليون مركبة "توك توك" تعمل في مصر، بنيها 10% فقط مرخصة.

كما تعمل نحو 12 منشأة وشركة محلية، تعمل على تصنيع الآلاف من مركبات الـ"توك توك" سنوياً بحسب تصريحات لمنير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق.

وقف استيراد التوك توك رسمياً

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة و الشاسيه والمحرك.

وأضافت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك .

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة " ميني ڤان".

وانتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.

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